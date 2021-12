Grüne bezeichnen Verschwörungsmythen als "schockierend"

Regensburg

Die Äußerungen seien "schockierend", schrieben die Abgeordneten in einem offenen Brief an Müller und dessen Nachfolger in Regensburg, Bischof Rudolf Voderholzer. "Gerade bei einem ranghohen und prominenten Diener der katholischen Kirche hätten wir es nicht für möglich gehalten, dass dermaßen krude und demokratiefeindliche Verschwörungstheorien ganz offen und ungehemmt zu Tage treten." Müller bediene sich auch "brandgefährlicher antisemitischer Chiffren".

Weiter schrieben die Politiker: "Sie vergessen oder schlimmer ignorieren dabei, dass es Menschen gibt, die den Aussagen eines Kardinals eine hohe Glaubwürdigkeit schenken. Der damit einhergehenden Verantwortung werden Sie leider nicht gerecht. Das ist schwer erträglich."

Auch ein Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz hatte sich bereits verwundert über Müllers Äußerungen gezeigt. "Kardinal Müller spricht hier - davon gehe ich aus - als Privatperson", sagte er.

Der 73-jährige Müller war einst vom damaligen Papst Benedikt XVI. als Chef der Glaubenskongregation in den Vatikan geholt worden. Dort schied er nach nur einer Amtszeit von fünf Jahren aber schon wieder aus. Papst Franziskus berief Müller im vergangenen Juni in das höchste Gericht der römischen Kurie - die Signatura Apostolica (Apostolische Signatur).