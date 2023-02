Grüne bekräftigen Regierungsanspruch in Bayern

Die Grünen haben bei ihrem politischen Aschermittwoch ihren Regierungsanspruch in Bayern bekräftigt. Ziel bei der bayerischen Landtagswahl am 8. Oktober sei, "dass niemand an uns vorbei regieren kann", sagte Spitzenkandidatin Katharina Schulze in Landshut. Die neue Staatsregierung "muss grün sein".

22. Februar 2023 - 11:58 Uhr | dpa

Eine Flagge mit dem Logo von Bündnis 90/Die Grünen weht im Wind. © Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild