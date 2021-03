Großunternehmen wollen ihre Beschäftigten selbst impfen

Sechs Großunternehmen aus dem Raum Nürnberg haben sich mit der Bitte an die Politik in Bund und Land gewandt, ihre Beschäftigten mit Hilfe der Betriebsärzte selbst impfen zu dürfen. Die Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführer der Firmen Adidas, Puma, Schaeffler, Datev, Leoni und GfK wandten sich am Mittwoch in einem offenen Brief an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

24. März 2021 - 11:10 Uhr | dpa

Eine Corona-Schutzimpfung wird durchgeführt. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild