Großmutter stirbt fünf Wochen nach Attacke ihres Enkels

In Unterfranken ist eine alte Dame fünf Wochen nach einem Angriff ihres Enkels an ihren schweren Verletzungen gestorben. Staatsanwaltschaft und Kripo ermitteln gegen den mutmaßlich psychisch kranken Mann nun wegen Mordverdachts, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag mitteilte.

20. Oktober 2022 - 09:08 Uhr | dpa

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug "Polizei". © David Inderlied/dpa/Illustration

Würzburg Der Enkel wohnte bei seiner Großmutter in Krombach (Kreis Aschaffenburg) und hatte die alte Dame am 12. Oktober attackiert. Die Polizei hatte den Enkel wenig später wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Er kam jedoch nicht in Untersuchungshaft, sondern wurde in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht. Die Frau war per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, erholte sich jedoch nicht mehr.