Großküchenausstatter Rational macht wieder gute Geschäfte

Nach einer schwierigen Corona-Zeit florieren die Geschäfte beim Großküchenausstatter Rational wieder. Die anziehende Nachfrage aus der Gastronomie und Hotellerie hat dem Konzern im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Umsatz und ein besseres Ergebnis beschert. Damit traf der Konzern zwar die eigenen Prognosen. Wie Rational am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte, bremsten aber Versorgungsengpässe bei elektronischen Bauteilen den Jahresendspurt.

03. Februar 2022 - 07:45 Uhr | dpa

Landsberg Am Lech "Trotz Rekordauftragseingängen konnten wir die rasche Erholung aufgrund der weltweiten Beschaffungskrise im vierten Quartal nicht fortsetzen", sagte Rationalchef Peter Stadelmann laut Mitteilung. 2021 kletterte der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge im Vergleich zum stark von der Pandemie belasteten Vorjahr um 20 Prozent auf knapp 780 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (Ebit) wird bei 160,1 Millionen Euro erwartet nach knapp 107 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich von 16,4 auf 20,5 Prozent. Angesichts eines Rekordauftragsbestands geht das Management zuversichtlich in das neue Jahr. Einen konkreten Ausblick soll es jedoch erst mit den endgültigen Zahlen am 24. März geben.