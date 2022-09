Großküchenausstatter Rational hebt Jahresziele an

Der Großküchenausstatter Rational schaut nach einem stark verlaufenen Quartal optimistischer in die Zukunft und erhöht seine Ziele für das Jahr. Die Lieferketten beim Unternehmen entspannen sich und auch die Preissteigerungen wirken sich positiv aus. Dadurch zeichne sich für das dritte Jahresviertel ein Umsatz auf Rekordniveau ab, teilte der Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech mit.

29. September 2022 - 08:15 Uhr | dpa

Landsberg am Lech Seit August habe sich die Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen wieder erhöht, hieß es weiter. Damit seien auch Produktion und Absatz gestiegen, hinzu komme ein starkes Service- und Wartungsgeschäft. Rational stellt nunmehr für das dritte Quartal einen Erlös von etwa 270 Millionen Euro in Aussicht. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern unter der Voraussetzung einer anhaltend stabilen Versorgungs- und Geschäftssituation ein Umsatzwachstum von 23 bis 28 Prozent. Die Auftragsbücher seien weiter sehr gut gefüllt.