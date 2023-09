Großer Polizeieinsatz nach Schlägerei mit Verletzten

Nach einer Schlägerei mit sieben Verletzten und zahlreichen beteiligten Bewohnern lief am Ankerzentrum in Bamberg am Freitag ein größerer Polizeieinsatz. Wie die Polizei mitteilte, waren am Mittag zahlreiche Kräfte, teils auch aus Mittel- und Unterfranken, sowie ein Hubschrauber vor Ort. Eine Gruppe von etwa 40 Menschen habe sich unberechtigt Zutritt zu der Einrichtung verschaffen wollen. Die Beamten kontrollierten deshalb Menschen rund um die Einrichtung. Der Einsatz stehe in direktem Zusammenhang mit der Schlägerei und habe keinen politischen Hintergrund, sagte eine Sprecherin.

15. September 2023 - 13:57 Uhr | dpa

Bamberg Am Donnerstagabend war es demnach in der Asylbewerberunterkunft zu einem Streit zwischen mehreren Bewohnern gekommen. Zudem hatten sich über 100 Schaulustige am Ort der Auseinandersetzung versammelt. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. In der Unterkunft auf einem ehemaligen US-Gelände lebten nach Angaben der Regierung von Oberfranken Stand Anfang September mehr als 2500 Menschen. Durch die Schlägerei wurden den Angaben zufolge sieben Menschen verletzt, vier davon brachte der Rettungsdienst mit blutigen Kopfwunden in Krankenhäuser. Die verbliebenen drei erlitten Schürfwunden. Die Beamten stellten Besenstiele und Eisenstangen sicher. Bis zu den Morgenstunden war die Polizei vor Ort, um weitere Konflikte zu verhindern. Warum es zu dem Streit kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelte wegen Landfriedensbruchs.