Großer Kader: Hecking sieht Ausfälle nicht so "negativ"

Mit einigen Personalsorgen empfängt der 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga Fortuna Düsseldorf. "Dann ist der große Kader vielleicht ja doch mal ein Segen", sagte Trainer und Sportvorstand Dieter Hecking vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky). Wie der "Club"-Coach am Freitag bekanntgab, wird auch Mittelfeldspieler Taylan Duman wegen muskulärer Probleme fehlen.

21. April 2023 - 12:20 Uhr | dpa

Nürnbergs Trainer Dieter Hecking steht am Seitenrand. © Frank Molter/dpa