Großeinsatz nach Schwelbrand in Holzverarbeitung in Schwaben

Bei einem Schwelbrand in einer Holzverarbeitung im schwäbischen Lauingen (Landkreis Dillingen an der Donau) ist die Feuerwehr am Sonntag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Einsatzkräfte auch wegen der starken Rauchentwicklung schwierig, wie die Polizei am Montag mitteilte. Rund sechzig Kubikmeter Brandgut seien mit einem Spezialfahrzeug abgesaugt werden. Der Abtransport der Sägespäne habe bis in die Nacht gedauert. Insgesamt seien ab dem ersten Notruf am Sonntagnachmittag 117 Feuerwehrleute im Einsatz gewesen.

08. November 2021 - 08:29 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Feuerwehrmann mit Helm und Maske. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Lauingen Wie es zu dem Schwelbrand im Späneturm der Holzverarbeitung kam, sei derzeit noch unklar. Es werde aber von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 50.000 Euro beziffert. © dpa-infocom, dpa:211108-99-909329/2