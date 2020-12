Großeinsatz der Polizei wegen verdächtiger Person in Ulm

Wegen einer verdächtigen Person im Bereich einer Schule es in Ulm zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Zahlreiche Polizisten durchsuchten am Donnerstag einen Bereich um eine Schule im Westen von Ulm, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Es waren auch Spezialkräfte im Einsatz. Die Beamten hatten gegen 12 Uhr Hinweise auf eine verdächtige Person bekommen, wie ein Sprecher sagte. Im Laufe des Einsatzes sei jedoch niemand Verdächtiges angetroffen worden.

03. Dezember 2020 - 16:49 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Mehrere Streifenwagen der Polizei stehen aufgereiht nebeneinander. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Ulm Die Schüler waren zur Sicherheit in eine Halle in der Nähe gebracht worden. Dort wurden laut Polizei auch die Eltern der Schüler betreut. Während des Einsatzes war eine Straße im Bereich Kuhberg teilweise gesperrt, weshalb auch der Verkehr der Straßenbahn beeinträchtigt war.