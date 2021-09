Große Menge Briefsendungen in Altpapier-Container entsorgt

Eine große Menge an ungeöffneten Briefen ist im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm gefunden worden. Es handele sich um rund 200 Briefe an unterschiedliche Adressaten, die in einem Container für Altpapier in Senden entsorgt worden seien, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Briefe wurden demnach alle in den vergangenen Tagen aufgegeben und kamen nie an. Die genauen Hintergründe seien derzeit noch unklar. Es gebe aber bereits Ermittlungsansätze. Die Briefe würden nun nachträglich zugestellt, erläuterte der Sprecher.

