Mit seiner traditionellen Lichterprozession hat sich der Wallfahrtsort Altötting auf den Feiertag Mariä Himmelfahrt vorbereitet. Am Montagabend, dem Vorabend des katholischen Festes, zogen zahlreiche Gläubige mit Kerzen in einer Prozession von der Basilika St. Anna zum Kapellplatz und umrundeten die Gnadenkapelle.

Altötting

Bayern ist das einzige Bundesland, in dem Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist. Allerdings gilt dieser nicht in allen Regionen des Freistaates. Während in den überwiegend katholisch bevölkerten Kommunen Feiertagsruhe herrscht, ist Mariä Himmelfahrt in den protestantisch geprägten Kommunen ein Arbeitstag wie jeder andere.