Großbrand in Schreinerei mit hohem Sachschaden

Mehrere Hunderttausend Euro Sachschaden hat nach ersten Schätzungen ein Feuer in einer Schreinerei im Landkreis Bamberg angerichtet.

Scheßlitz

Als die Feuerwehr mit einem Großaufgebot am Unglücksort in Scheßlitz eintraf, schlugen die Flammen schon aus Fenstern des mehrstöckigen Gebäudes und aus dem Dachstuhl, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Verletzte habe es nicht gegeben. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser verhindern können. Brandfahnder der Kriminalpolizei könnten erst am Dienstag ihre Arbeit in dem Gebäude aufnehmen, wenn sich die giftigen Gase und Dämpfe verzogen haben.

Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Hinweise auf Fremdeinwirken, hieß es in der Mitteilung. Der Sachschaden liege geschätzt im mittleren sechsstelligen Bereich.