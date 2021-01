Großbrand in Nürnberger Lagerhalle: Schaden in Millionenhöhe

Bei einem Brand in einer Nürnberger Lagerhalle ist ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war eine technische Störung ursächlich für den Brand in der Straße, in der Siemens ein Firmengelände hat. In der Halle werden Kondensatoren gelagert. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt.

27. Januar 2021 - 08:10 Uhr | dpa

Nürnberg Anwohner hatten der Polizei zufolge am Dienstagabend einen lauten Knall gemeldet. Die Ursache und der Zusammenhang mit dem Brand war noch unklar. Die Feuerwehr löschte das Feuer noch am Dienstagabend. Rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk waren vor Ort. © dpa-infocom, dpa:210127-99-186273/2