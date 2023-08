Großbrand in Lagerhalle gelöscht: Warnung aufgehoben

Durach

Der Großbrand einer Lagerhalle in Durach bei Kempten im Allgäu ist gelöscht. Das teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Die amtliche Warnmeldung für die Bevölkerung wurde aufgehoben. Alle Anwohner, die in der Nacht auf Montag aus ihren Häusern gebracht wurden, konnten zwischenzeitlich in ihr Domizil zurück, wie es weiter hieß. Die Ursache des Brandes, der in den frühen Morgenstunden ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Nach derzeitigem Stand seien in der Lagerhalle unter anderem Speichermodule und Kunststoffe gelagert worden, hieß es am Abend weiter.