Großbrand in einer Glasschmelzhafenfabrik in Arzberg

In der Nacht zum Samstag ist in einer Fabrik in Arzberg (Kreis Winsiedel im Fichtelgebirge) ein Feuer ausgebrochen. Aus bisher nicht geklärter Ursache gerieten auf dem Betriebsgelände der Glasschmelzhafenfabrik im Ortsteil Elisenfels mehrere Gebäude in Brand. Rund 240 Angehörige der Feuerwehr sowie des Technischen Hilfswerkes waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an.

27. Februar 2021 - 09:19 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Arzberg © dpa-infocom, dpa:210227-99-615125/2