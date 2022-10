Großbrand eines leerstehenden Wohnkomplexes in Nürnberg

Nürnberg

Im Nürnberger Norden hat ein leerstehender Wohnkomplex gebrannt. Aus bislang unbekannter Ursache sei in einem leerstehenden Raum ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Da mehrere Gebäude miteinander verbunden sind, breitete sich der Rauch auf die umliegenden Gebäude aus. Bis zu 70 Feuerwehrkräfte waren rund sieben Stunden im Einsatz. An den Häusern entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Eine Anwohnerin wurde mit leichten Beschwerden aufgrund des Rauchs vor Ort behandelt.