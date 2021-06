Großbrand auf Bauernhof in Niederbayern: 500.000 Euro Schaden - Ursache unklar

In der Nacht auf Donnerstag hat es in einem Bauernhof in Niederbayern zu einem Großbrand gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

10. Juni 2021 - 07:36 Uhr | AZ/dpa

fib/DG 19 Bei dem Großbrand wurden zum Glück weder Menschen noch Tiere verletzt.