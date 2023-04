Größerer Polizeieinsatz: Mann droht mit Gasexplosion

Schnaittenbach

Ein Mann hat in der Oberpfalz einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst und mit einer Gasexplosion gedroht. Die Beamten wurden zunächst wegen einer verbalen Bedrohung gerufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 57-Jährige verschanzte sich daraufhin in seiner Wohnung in Schnaittenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) und drohte, eine Explosion auszulösen. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann fest. Er sei dabei verletzt worden, heißt es. Weitere Angaben zu dem Vorfall am Samstagabend konnte ein Sprecher der Polizei am Sonntag zunächst nicht machen.