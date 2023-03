Größerer Feuerwehreinsatz nach Brand in Sägewerk

Ein Brand in einem Sägewerk im Allgäu hat einen Einsatz mit etwa 100 Feuerwehrleuten ausgelöst. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag den aufsteigenden Rauch aus dem Silo des Sägewerks in Wiggensbach (Landkreis Oberallgäu) bemerkt. Das Dach des Silos brannte ab, auch eine angrenzende Halle wurde stark beschädigt.

17. März 2023 - 11:57 Uhr | dpa

Wiggensbach Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf die angrenzenden Wohnhäuser übergriff. Verletzt wurde demnach niemand. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar, ebenso die Brandursache. Die Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Kempten.