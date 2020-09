Grills im Wert von 15 000 Euro aus Baumarkt gestohlen

Hochwertige Grills im Wert von rund 15 000 Euro haben Einbrecher in einem Regensburger Baumarkt gestohlen. Die Täter drangen zwischen Samstagabend und Montagmorgen über einen Zaun in den Freibereich des Marktes ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wie viele Grills gestohlen wurden, sei noch unklar. Die Zahl sei aber gering, es handele sich um Grills der höheren Preisklasse.

31. August 2020 - 14:51 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Regensburg