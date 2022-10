Greuther Fürth spürt "gewisse Angst": Mut wiederfinden

Die SpVgg Greuther Fürth will mit mutigeren Auftritten ihren Weg aus der Krise in der 2. Fußball-Bundesliga schaffen. "Eine gewisse Angst ist da und auch ein gewisser Druck, der manchmal lähmt", sagte Kleeblatt-Trainer Marc Schneider vor dem Flutlicht-Spiel zuhause gegen den Tabellenzehnten Hansa Rostock am Freitag (18.30 Uhr). Es gelte nun, dieser Angst entgegenzuwirken, indem die Mannschaft ihren Mut wiederfinde.

13. Oktober 2022 - 14:17 Uhr | dpa

Marc Schneider reagiert. © Daniel Karmann/dpa/Archivbild