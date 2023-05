Grenzfahnder finden rund zehn Kilo Kokain bei Autokontrolle

Grenzfahnder haben im Allgäu rund zehn Kilogramm Kokain in einem Auto entdeckt. Der Fahrer des Wagens sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte das bayerische Landeskriminalamt am Dienstag mit. Die zehn Drogenpäckchen im Auto des Mannes hatten die Ermittler demnach am Donnerstag auf der Autobahn 7 bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) in einem Schmuggelversteck in dem Auto gefunden. Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern und die Staatsanwaltschaft Kempten ermittelten.

09. Mai 2023 - 14:45 Uhr | dpa

Ein Teil eines großen Kokainfunds. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Füssen Zuletzt hatte die Polizei bei Grenzkontrollen im Allgäu mehrfach größere Mengen Kokain sichergestellt. Im März fanden die Ermittler in einem Auto rund 26 Kilogramm der Droge, einige Tage später in einem anderen Wagen rund 18 Kilogramm. Bei einer Kontrolle im April stellten die Ermittler rund 13 Kilo Kokain sicher.