Graffiti mit Söder in einer Art SS-Uniform? Prozess

Ein Graffiti im Süden Nürnbergs soll den bayerischen Ministerpräsidenten mit einer Art SS-Uniform zeigen. Der Sprayer steht aufgrund der Darstellung nun vor Gericht.

Nürnberg

Ein 39-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten, weil ein Graffiti von ihm Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in einer Art SS-Uniform zeigen soll. Der Prozess gegen den Sprayer beginnt am Dienstag (10.30 Uhr) am Amtsgericht Nürnberg. Gegen einen Strafbefehl hatte der Mann Einspruch eingelegt, so dass es nun zur Verhandlung am Amtsgericht kommt, wie eine Sprecherin der Justizbehörde mitteilte.

Dem Sprayer werden die Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen und Beleidigung zur Last gelegt. Das Amtsgericht hatte zunächst eine Geldstrafe von nicht mehr als 90 Tagessätzen verhängt. Durch den Einspruch wurde der Strafbefehl aber nicht rechtskräftig. Ob am Dienstag bereits ein Urteil fällt, ist laut der Sprecherin noch unklar.

Das Graffiti befindet sich nach Gerichtsangaben auf einer Feldscheune im Süden Nürnbergs. Ob es entfernt werden muss, wird den Angaben zufolge im Strafprozess allerdings nicht entschieden.