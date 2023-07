Grabplatte aus Urnenwand gerissen

Amberg

Unbekannte haben eine Grabplatte einer Urnenwand auf einem Friedhof im oberpfälzischen Amberg herausgerissen und zerschmettert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Platte des Familiengrabs am Donnerstag zerstört am Boden gefunden. Warum die Täter die Platte zerstörten, blieb zunächst unklar. Hinweise auf einen Zusammenhang der Tat mit der dort beigesetzten Familie gab es laut Polizei am Montag aber nicht. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.