Grabkreuz-Diebe auf Siegsdorfer Friedhof

Der Diebstahl mehrerer Grabkreuze auf dem Friedhof im oberbayerischen Siegsdorf gibt der Polizei Rätsel auf. Am Wochenende sägten Diebe das Bronze-Grabkreuz eines Familiengrabs ab, wie die Beamten in Traunstein am Montag berichteten. Die Familie erstattete Anzeige. Das Kreuz aus dem Jahr 1984 sei eine Einzelanfertigung aus Italien gewesen und habe neben dem materiellen auch einen hohen emotionalen Wert für die Angehörigen.

30. Januar 2023 - 16:11 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Siegsdorf Das Kreuz war fest im Stein verankert und wurde gewaltsam abgesägt oder geflext, wie die Beamten berichteten. Sie nahmen bei der Gelegenheit den Friedhof in Augenschein und entdeckten vier weitere Gräber, von denen die Grabkreuze gestohlen worden waren. Ob es um das Material ging oder ob die Diebe etwas anderes mit den Kreuzen vorhatten, blieb unklar. Auch die Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht nennen.