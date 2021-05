Gottesdienst mit Segnung homosexueller Paare geplant

Erst waren es nur Worte, nun folgen Taten: Überall in Deutschland wollen katholische Priester in diesen Tagen alle liebenden Paare segnen - ob schwul, lesbisch oder hetero. Und das, obwohl der Vatikan kürzlich erst ein deutliches Verbot ausgesprochen hat. In München ist heute, 16.30 Uhr, ein solcher Gottesdienst in der Kirche St. Benedikt geplant. "Es war gar nicht so leicht, eine Kirche zu finden", sagte Renate Spannig, Sprecherin der Reforminitiative "Maria 2.0", die den Gottesdienst mitorganisiert.

09. Mai 2021 - 02:59 Uhr | dpa

Ein Pfarrer faltet während eines Gottesdienstes die Hände. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

München Unter dem Motto #liebegewinnt sind rund um den Hauptaktionstag am 10. Mai - eine Woche vor dem Internationalen Tag gegen Homophobie - Gottesdienste überall in Deutschland eingetragen. Gesegnet wird von Aachen bis Zornheim, von München über Würzburg, Frankfurt, Köln und Berlin bis Quakenbrück. Klare Schwerpunkte liegen im Norden und Westen. Nur vier geplante Segnungsmessen gibt es in Bayern - drei in Würzburg und diese eine München. © dpa-infocom, dpa:210508-99-520845/2