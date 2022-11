Gold, Bargeld und Diamanten im Auto

Seeg

Gold, Diamanten und Bargeld im Gesamtwert von rund 200.000 Euro haben Fahnder im Auto eines Paares sichergestellt. Bei einer Grenzkontrolle bei Seeg im Kreis Ostallgäu überprüften Beamte eine 45 Jahre alte Frau und ihren zwei Jahre älteren Mann. Das Paar, das auf dem Weg von Italien nach Belgien war, habe sich in Widersprüche verwickelt, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Durchsuchung des Autos und des Gepäcks fanden sie Geldbündel und Diamanten. In den Socken der beiden fanden die Beamten zudem insgesamt ein Kilogramm Gold. Weil das Paar keine plausible Erklärung für die Herkunft der Wertgegenstände hatte, stellte die Polizei diese sicher. Die Kripo ermittelt den Angaben nach nun wegen des Verdachts der Geldwäsche.