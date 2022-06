Gleitschirmflieger muss notlanden: Bergwacht rettet Mann

Grassau

Einen in den Alpen notgelandeten Gleitschirmflieger hat die Bergwacht in der Nähe des Chiemsees von einem Baum gerettet. Dem 60-Jährigen sei beim Flug in Grassau (Landkreis Traunstein) der Gleitschirm zusammengeklappt, teilte die Bergwacht Grassau am Dienstag mit. Daraufhin habe der Mann den Rettungsschirm werfen müssen und sei an einem Berghang in einem Baum gelandet. Um den Mann zu retten, seien am Montag neun Einsatzkräfte der Bergwacht zu Fuß zum Ort der Notlandung gewandert. Letztlich habe man den 60-Jährigen unverletzt abseilen und ins Tal bringen können.