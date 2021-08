Gleitschirmflieger am Nebelhorn verunglückt

Bei einem Gleitschirmflug am Nebelhorn ist ein Paraglider in unwegsamem Gelände abgestürzt. Der 63-Jährige erlitt mittelschwere Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

16. August 2021 - 13:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Oberstdorf Ursache des Unglücks am Sonntagnachmittag war der Polizei zufolge ein Flugfehler. Der Sportler musste durch die Bergwacht Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) mit einem Rettungshubschrauber geborgen werden. © dpa-infocom, dpa:210816-99-859116/2