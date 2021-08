Gleitschirm verfängt sich in Gondel von Bergbahn

Eine Gleitschirmfliegerin ist im schwäbischen Landkreis Oberallgäu mit der Gondel einer Bergbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 30-Jährige am Samstag gegen 9 Uhr in Bolsterlang mit ihrem Fluggerät gestartet und hatte dann offenbar einen Fehler bei der Steuerung gemacht. Der Gleitschirm der Münchnerin habe sich in einer Gondel der Hörnerbahn in mehreren Metern Höhe verfangen. Die Bergwacht rettete die Frau, die bei dem Unfall unverletzt blieb. Die Hörnerbahn stellte den Betrieb während der Bergung vorübergehend ein.

08. August 2021 - 11:50 Uhr | dpa

