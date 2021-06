Glasscherben in Weitsprung-Anlage von Schule versteckt

Schmerzhaft hätte das Weitspringen für Schüler einer Mittelschule im oberfränkischen Hallstadt enden können: Vermutlich mit Absicht sind Glasscherben in die Sandgrube der Weitsprung-Anlage gesteckt worden. "Wären Schüler danach unbedarft in die Grube gesprungen, hätte dies zu schlimmeren Schnittverletzungen führen können", teilte die Polizei am Mittwoch mit. Noch vor dem Schulsport wurden die Scherben entdeckt. Die Polizei suchte nach den Tätern.

23. Juni 2021 - 14:11 Uhr | dpa

