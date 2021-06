Glasscheibe kippt von Gabelstapler und tötet Mann

Eine große Glasscheibe hat in Oberbayern einen 74 Jahre alten Mann tödlich getroffen. Der Mann fuhr einen Transporter, auf den in einem Schreinereibetrieb in Frauenneuharting (Landkreis Ebersberg) ein etwa vier mal zwei Meter großes Fensterelement gehoben werden sollte, wie die Polizei mitteilte. Als ein 64-jähriger Arbeiter am Montagmorgen die Scheibe mit einem Gabelstapler auf den Kleinlaster heben wollte, kippte diese nach unten und fiel auf den 74-Jährigen. Obwohl die Umstehenden versuchten, ihn zu retten, erlag der Mann seinen Verletzungen.

28. Juni 2021 - 15:59 Uhr | dpa

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Frauenneuharting © dpa-infocom, dpa:210628-99-176023/2