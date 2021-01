Glätte-Unfälle in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor glatten Straßen, in Bayern gab es bereits einige Unfälle. Die meisten Beteiligten hatten Glück im Unglück.

Auhausen

Rutschiger Schnee und Glätte auf den Straßen haben in Bayern zu mehreren Unfällen geführt. Ein 16-Jähriger sei beim Abbiegen mit seinem Traktor in einen Graben geschlittert, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der junge Mann wurde bei dem Unfall am Dienstagnachmittag in Auhausen (Landkreis Donau-Ries) aus dem Führerhaus geschleudert und wie sein 50-jähriger Mitfahrer mittelschwer verletzt.

Glimpflich ging am frühen Mittwochmorgen ein Unfall auf der Autobahn 8 aus. Ein 29-Jähriger überschlug sich laut Polizei mit seinem Kleintransporter, er blieb unverletzt. Schnee auf der A8 hatte ihn bei Sauerlach (Landkreis München) ins Schleudern gebracht.

In einer Kurve der Autobahn 9 rutschte am Dienstagmittag eine 59-Jährige von ihrer Spur. Laut Polizei kollidierte sie bei Berg (Landkreis Hof) mit einem Wagen, der in eine Leitplanke schleuderte. Verletzt wurde niemand.