Gesundheitsamt wird nach Corona-Datenpannen umstrukturiert

Nach wiederholten Pannen bei der Übermittlung der Corona-Zahlen in Nürnberg wird das Gesundheitsamt umstrukturiert. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) habe der Gesundheitsreferentin einen klaren Auftrag erteilt, mit organisatorischen Maßnahmen dafür zu sorgen, dass sich solche Fehler nicht wiederholen, sagte ein Stadtsprecher am Mittwoch. Das Konzept sollte am Mittwoch dem Stadtrat vorgestellt werden.

19. Mai 2021 - 17:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Nürnberg Medien hatten zuvor über die geplante Umstrukturierung berichtet. Erst kürzlich hatte eine versehentliche Doppelzählung von Corona-Fällen in Nürnberg für heftige Kritik gesorgt. Dadurch schnellte die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayerns zweitgrößter Stadt auf über 200. Nach der Bereinigung zeigte sich dann aber ein Abwärtstrend, der sich weiter fortsetzte: Am Mittwoch lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tage nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Nürnberg bei 97,4 (Stand 19.05, 17.06 Uhr). © dpa-infocom, dpa:210519-99-664241/2