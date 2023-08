Gestohlenes Auto brennt aus: Dieb auf der Flucht

Ein Dieb hat im oberbayerischen Landkreis Erding ein Auto gestohlen, das anschließend auf einem Feldweg ausbrannte. Das Feuer in Oberding wurde am Sonntagmorgen von einem Passanten entdeckt, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, aber das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

08. August 2023 - 16:21 Uhr | dpa

Moosinning/Oberding Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Polizei fand heraus, dass das Auto am Samstagnachmittag von seinem Besitzer in Moosinning (Landkreis Erding) abgestellt und danach gestohlen worden war. Weshalb das Auto in Brand geriet und was der Dieb damit vorhatte, sei derzeit noch unklar, sagte der Sprecher.