Gesperrter Grenzübergang bei Mittenwald: Hintergrund unklar

Die Polizei hat am Freitag den Grenzübergang zwischen Bayern und Österreich bei Mittenwald an der Bundesstraße 2 für mehrere Stunden geschlossen. Es staute sich auf beiden Seiten. Zum Hintergrund machte die Bundespolizei am Nachmittag zunächst keine Angaben. Ein Sprecher sagte aber, man sei dabei, die Maßnahme zu beenden. Von einem Zusammenhang mit dem G7-Gipfel, der am 26. Juni auf dem nahe gelegenen Schloss Elmau beginnt, wollte die Polizei nicht sprechen.

17. Juni 2022 - 14:49 Uhr | dpa

Mittenwald Auch die neben der Bundesstraße verlaufende Bahnstrecke (zwischen Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck) war von der Sperrung betroffen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.