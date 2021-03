Geschwister-Streit um Internet: Mutter ruft Polizei

Zwei Geschwister sind in Lindau am Bodensee so heftig in Streit geraten, dass ihre Mutter die Polizei gerufen hat.

23. März 2021 - 15:10 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Lindau Die Auseinandersetzung zwischen dem 15-jährigen Jungen und seiner 18 Jahre alten Schwester habe begonnen, als die Mutter das Internet in der Wohnung abschaltete, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Junge habe die Schwester am späten Montagabend massiv an den Haaren gezogen, sagte ein Sprecher. Die Beamten nahmen ihn vorübergehend in Polizeigewahrsam, um zu verhindern, dass er erneut gewalttätig werde. Gegen den 15-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. "Die Polizei ist bei jedem Verdacht einer Straftat verpflichtet, zu ermitteln", sagte der Sprecher. Letztlich entscheide die Staatsanwaltschaft, ob sie Anklage erhebe oder das Verfahren einstelle. © dpa-infocom, dpa:210323-99-938901/2