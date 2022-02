Geschützter Greifvogel lebend aus Falle in Waldstück befreit

Ein Sperberweibchen haben Polizisten in einem Waldstück in Niederbayern aus einer Falle befreit. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, fanden Passanten den geschützten Greifvogel am Samstag in einem länglichen Fangkorb bei Mainburg (Landkreis Kelheim). Nun ermittle die Polizei gegen einen 71 Jahre alten Mann, der die Falle aufgestellt haben soll - mutmaßlich zum Fangen von Mardern oder Füchsen. Derzeit prüfe man, ob der Mann berechtigt gewesen sei, die Falle aufzustellen.

14. Februar 2022 - 11:16 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. © David Inderlied/dpa/Illustration

Mainburg Den Angaben zufolge übergaben die Beamten das Sperberweibchen an Mitglieder des Landesbundes für Vogelschutz, die es von einem Tierarzt untersuchen ließen. Sperber gehören zu den besonders geschützten Greifvogelarten. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es unter anderem verboten, sie zu töten oder zu verletzen. Bei Verstößen drohen Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen.