Geschäftsführer Azzouzi: "Keine großen Reden schwingen"

Nach der blamablen Hinrunde will die SpVgg Greuther Fürth mit großer Entschlossenheit die fast schon aussichtslose Mission Klassenerhalt im neuen Jahr angehen. Aufgeben sei "keine Option", versicherte Geschäftsführer Rachid Azzouzi am Montag. "Wir wollen keine großen Reden schwingen, sondern hart arbeiten. Wenn wir uns am 27. Dezember wieder am Trainingszentrum treffen, werden wir uns ganz gewissenhaft vorbereiten und dann als verschworener Haufen ins neue Jahr starten."

20. Dezember 2021 - 16:04 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Fürther Sportdirektor Rachid Azzouzi steht vor Spielbeginn auf dem Platz. © Daniel Karmann/dpa