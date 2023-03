Gerlachs erste Regierungserklärung: Digitalisierung im Land

Seit November 2018 hat Bayern eine Digitalministerin. Im Plenum will Judith Gerlach nun darüber informieren, wie die Transformation des Freistaats vorangetrieben werden soll.

Judith Gerlach (CSU), bayerische Staatsministerin für Digitales, nimmt nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts an einer Pressekonferenz teil.

München

Premiere im Maximilianeum: Erstmals seit ihrer Berufung ins Kabinett im November 2018 will Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) eine Regierungserklärung abgeben. Im Fokus der Rede unter dem Motto "Digitalplan Bayern: Zukunftsstrategie für unsere Heimat" steht dabei der vor einer Woche bereits vom Kabinett beschlossene ressortübergreifende Digitalplan der Staatsregierung für die weitere digitale Transformation des Freistaats.

In Summe umfasst der Digitalplan rund 200 Maßnahmen, für die im Haushalt 2023 rund 500 Millionen Euro hinterlegt sind. Im Zuge des Digitalplans sollen auch rund 100 neue Stellen in den Ministerien geschaffen werden, um die Digitalisierung zu beschleunigen.

Der Digitalpakt beinhaltet - so viel ist bisher bekannt - unter anderem Fortbildungsangebote für die Bevölkerung in Zusammenhang mit Tech-Unternehmen und digitale Weiterbildungsmöglichkeiten für Behördenmitarbeiter. Unter den rund 200 Maßnahmen sind aber nicht nur neue Projekte, vielmehr wurden auch bereits kommunizierte Einzelmaßnahmen einzelner Häuser zusammengefasst. Digitale Bildung und in der Folge eine fachkundige Anwendung seien der Schlüssel für die Digitalisierung, hatte Gerlach nach der Kabinettssitzung betont.

Entwickelt wurde der Plan gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern. Mehr als 200 Verbände seien beteiligt gewesen, hieß es. Zudem habe es 24 Workshops mit 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeben sowie mehr als 200 über eine Online-Plattform eingereichte Vorschläge.

80 Prozent der Menschen im Freistaat gäben an, sie hätten Weiterbildungsbedarf im Bereich Internet, Computer und Smartphone, hieß es weiter. In dem Kontext solle es etwa für digitale Einsteiger in 30 Kommunen spezielle Anlaufstellen für Fragen zu Smartphone und Internet geben. Auch bei der Abwehr von Hackerangriffen soll der Plan die Cybersicherheitsstrategie fortschreiben, um Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung besser zu schützen.