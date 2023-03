Gericht verhandelt über Frankenschnellweg im Oktober

Der bayerische Verwaltungsgerichtshof in München wird im Oktober die Klage des Bund Naturschutz zum geplanten Ausbau des Frankenschnellwegs in Nürnberg verhandeln. Es seien Termine zur mündlichen Verhandlung für den 24. Oktober und den 11. November angesetzt, teilte ein Sprecher auf Anfrage am Donnerstag mit. Die Stadt Nürnberg plant, den stark befahrenen Frankenschnellweg zu einer Art Stadtautobahn ohne Kreuzungen auszubauen. Dagegen klagt der BN.

30. März 2023 - 18:15 Uhr | dpa

München Auch der Umweltverband VCD in Bayern hatte vor dem Verwaltungsgericht Ansbach gegen den umstrittenen Ausbau geklagt. Dieses kippte die Klage allerdings im vergangenen Oktober. Noch steht nicht fest, ob der VCD dagegen in Berufung geht. Die schriftliche Urteilsbegründung liege seit kurzem vor, teilte der VCD auf Anfrage mit. "Über weitere Schritte können wir erst nach einer eingehenden Analyse des Urteils Auskunft geben."