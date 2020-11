Gericht bestätigt Verbot von AfD-Landesparteitag

Das Verwaltungsgericht in Ansbach hat das Verbot des bayerischen Landesparteitags der AfD am Donnerstag in einer Eilentscheidung bestätigt. Der für diesen Samstag im mittelfränkischen Greding mit bis zu 751 Teilnehmern geplante Parteitag könne wegen der Corona-Auflagen nicht stattfinden, teilte das Gericht mit (Az. AN 18 S 20.02484).

19. November 2020 - 15:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Vor einem Gerichtsgebäude steht u.a. eine Statue der Justitia. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Ansbach Gegen den Beschluss kann die AfD nun Beschwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München einreichen. Die Partei hatte bereits angekündigt, möglichst durch alle Instanzen das Verbot des Landesparteitags angreifen zu wollen. Das Landratsamt Roth hatte es am Montag abgelehnt, für den Parteitag eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wurde eine Genehmigung vom 15. September widerrufen. Die AfD verweist auf die frühere Erlaubnis und auf ein Hygienekonzept, nach dem die Parteiversammlung in einer Halle und einem Zelt durchgeführt werden soll. Das Gericht entschied nun, dass das in den zwei Monaten veränderte Infektionsgeschehen einen Widerruf der Genehmigung möglich gemacht habe. Die AfD habe es zudem versäumt, das Infektionsschutzkonzept für den Parteitag zu aktualisieren. Angesichts des bayernweiten Teilnehmerkreises erscheine die Gefahr, einen Infektionsherd zu schaffen, als besonders groß, erklärte ein Gerichtssprecher.