Gerhard Jahn: Unterwegs mit dem König der Kaugummiautomaten

Sie sind oft rostig, hängen an verwitterten Mäuerchen und sehen aus wie Relikte aus vergangenen Tagen. Doch es gibt noch jemanden, der sich um Bayerns Kaugummiautomaten kümmert.

Kammelthal - Zehn Cent in den Münzschacht stecken, Griff drehen, Klappe öffnen und loskauen: Für die meisten Kinder ist der Gang zum Kaugummiautomaten das erste Geschäft ihres Lebens, noch bevor Eltern auf die Idee kommen, sie zum Semmelholen oder für Kleinigkeiten in den Supermarkt zu schicken.

Den Automaten austricksen: erste Gaunerei

Da man als Kind auf Taschengeld angewiesen und meist chronisch pleite ist, ist der Kaugummiautomat auch Inspirationsquelle für eine erste Gaunerei, etwa wenn Kinder versuchen, den Automaten mit Knöpfen oder Plastikchips für Einkaufswagen zu überlisten.

Vom Aussterben bedroht: Kaugummiautomaten gibt es in vielen Formen und Größen. © Jochen Decker

"Doch es kommt selbst dann nichts raus, sollte eine Goldmünze eingeworfen werden", sagt Gerhard Jahn, bekannt als "König der Kaugummiautomaten" aus Kammelthal (Landkreis Günzburg). Die Mechanik der Boxen in den Metallgehäusen arbeite zu genau. "Hat ein Kind jedoch 20 Cent investiert, der Automat ist defekt und hat nichts bekommen, dann geht es um alles", meint der 59-jährige Unternehmer. Ersatzlieferungen auf Beschwerden seien bei ihm quasi garantiert.

Von 80 auf über 10.000 Automaten in drei Jahrzehnten

Den Startschuss für sein Kaugummiautomaten-Imperium legte Jahn 1985. Ein Betreiber ging in Rente, Jahn übernahm die ersten 80 Stück. Jetzt sind es weit über 10.000, die er und seine Mitarbeiter befüllen - dafür sind Jahn und sein Team täglich viele Hundert Kilometer auf den Straßen unterwegs, mit Hunderten Kilo Kaugummi im Gepäck.

Kunterbunt, oft beschmiert, meist schon rostig: Kaugummiautomaten wie diese hier aus Landshut verleihen dem Stadtbild einen Hauch Nostalgie © Jochen Decker

Die Automaten hängen verteilt an Mäuerchen, Hauswänden und an Bushaltestellen - in München besitzt er viele, auch in Landshut, Straubing und Regensburg und sogar in kleinen Ortschaften tief im Bayerischen Wald.

Dass die positive Kindheitserinnerung zum Kaugummiautomaten ums Eck für viele Erwachsene so einprägsam ist, zeigt, dass Jahn auf einem wahren Schatz für Nostalgiker sitzt. Zwar ist sein Betrieb hauptsächlich auf das Befüllen der Automaten ausgelegt, aber auch Kaufanfragen bekommt der 59-Jährige oft.

Kaufanfragen von Nostalgikern

Steht ein Interessent vor seinem Betrieb, lässt er sich gerne mal einen abschwatzen, jedoch erst nach ausführlichem Beratungsgespräch. Wer in Automaten investiert, muss wissen, für was die Kinder (oder ihre Eltern) bereit sind, zehn, zwanzig oder mehr Cent in den Automaten zu stecken.

Neben Kaugummis sind die Automaten mit allerhand Klimbim gefüllt. "Mädchen wollen Ketten oder Ringe, Buben Flummis oder kleine Spielsachen wie den ‚Sticky Hammer'", meint der Fachmann. Letzteres ist ein weicher, elastischer, morgensternartiger Klebeball - der neumodische Nachfolger der legendären Klebehand.

"Ich sage: der Kautschki, aber die Kaugummikugel"

Der Zuwachs an neuen Automaten, die Jahn befüllt, machte sich auch im Betrieb bemerkbar. Neun Angestellte arbeiten mittlerweile im ehemaligen Solobetrieb. Sechs Sprinter zählt der Fuhrpark, drei davon sind elektrisch betrieben. Zu wissen, wo jeder seiner Kaugummiautomaten hängt, sei über die Jahre ein Ding der Unmöglichkeit geworden.

Der Klassiker auf Kinderhöhe, damit die kurzen Arme gut ran kommen. © Jochen Decker

Musste sich Jahn früher noch an Straßenkarten orientieren, sind heute die Automaten als Wegpunkte im Computer erfasst. Bei ihren Touren durch Süddeutschland unterstützt die Fahrer ein Navigationsgerät, das sie exakt drei Meter vor einen Automaten lotsen kann. "Wenn ein Fahrer dann den Automaten immer noch nicht findet, ist das fast schon ein Kündigungsgrund", scherzt der Kaugummiautomaten-König.

Hunderte Kilometer auf Bayerns Straßen

Doch die Technik habe Schwächen. "Das System kann uns von Landshut nach Straubing bringen und die Automaten als Wegpunkte speichern. Eine optimale und effiziente Route zu den Automaten vorgeben, das kann es leider nicht."

Hat ein Fahrer auf seiner Tagesroute einen Automaten erreichet, muss es in fünf Minuten flott gehen, um das Metallgehäuse von Dreck und Schmierereien zu säubern, Scharniere zu ölen und das Innenleben, also die Boxen mit den Kaugummis, gegen befüllte auszutauschen. Dann geht's weiter zum nächsten Wegpunkt.

Die wichtigste Frage zum Schluss: Sagt der Kaugummi-König das oder der Kaugummi (laut Duden ist beides richtig)? "Ich sage: der Kautschki! Aber die Kaugummikugel", sagt Jahn. Wichtiger als Grammatik sei ohnehin, dass das Kind zufrieden vom Automaten weggeht. Dafür geben Jahn und seine Mitarbeiter täglich im Betrieb, aber auch auf der Straße, ordentlich "Gummi".