Generalsekretär klagt: Kein bayerischer Minister im Kabinett

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat sich über eine Nicht-Berücksichtigung Bayerns in der Riege der künftigen Bundesminister von SPD, Grünen und FDP beschwert. "16 Prozent der Deutschen sind Bayern, aber bayerische Minister: Fehlanzeige", kritisierte Blume am Montag in München. "Bayern sitzt im Kabinett Scholz nur auf der Ersatzbank."

06. Dezember 2021 - 13:23 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Markus Blume nimmt in der Parteizentrale an einer Pressekonferenz teil. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild