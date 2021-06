Geldbeutel mit knapp 1000 Euro Bargeld zurückgegeben

Dank eines ehrlichen Finders hat ein 62-Jähriger sein Portemonnaie mit knapp 1000 Euro Bargeld wiederbekommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann den Geldbeutel am Donnerstag an einer Kreuzung in Burkardroth (Landkreis Bad Kissingen) gefunden. Er gab diesen daraufhin samt Inhalt bei der Polizei ab und verzichtete sogar auf einen Finderlohn.

