Geldautomat in Oberfranken gesprengt

Hirschaid

Unbekannte haben auf einem Parkplatz in Hirschaid (Landkreis Bamberg) einen Geldautomaten gesprengt. In der Nacht auf Donnerstag zerstörten sie die Maschine mit Sprengstoff, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Unbekannten flüchteten mit Bargeld. Wie viel die Täter erbeuteten, war laut Polizei zunächst noch unklar. An dem Automaten entstand ein Schaden von etwa 150.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.