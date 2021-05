Geldautomat gesprengt: Täter erbeuten fünfstelligen Betrag

– Unbekannte haben im unterfränkischen Goldbach (Landkreis Aschaffenburg) einen Geldautomaten gesprengt und sind mit einer Beute im hohen fünfstelligen Bereich geflüchtet. Die Detonation in der Nacht auf Freitag habe an dem Gebäude, einer Art Pavillon, einen Schaden im unteren sechsstelligen Bereich angerichtet, teilte das Bayerische Landeskriminalamt am Freitag mit.

21. Mai 2021 - 14:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Polizist steht vor einem Streifenwagen mit Blaulicht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Goldbach Die zwei Täter entkamen in einem dunklen Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg haben die Ermittlungen übernommen. © dpa-infocom, dpa:210521-99-692464/2