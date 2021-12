Gekentert: Passauer Ruderer aus dem Inn gerettet

Vier ältere Ruderer aus Bayern und Oberösterreich sind in der Nähe von Passau mit ihrem Boot gekentert und mussten aus dem kalten Inn gerettet werden. Laut österreichischer Polizei passierte der Unfall am Montag, als die Männer im Alter von 80, 78, 72 und 62 auf dem Grenzfluss ein Wendemanöver durchführten. Drei der vier durchnässten und unterkühlten Sportler wurden von der Mannschaft eines anderen Bootes im Gebiet von Wernstein am Inn auf eine Sandbank gezogen. Der vierte befand sich noch im Wasser, als Feuerwehrleute eintrafen und alle in Sicherheit brachten.

20. Dezember 2021 - 17:10 Uhr | dpa

Wernstein am Inn Nach Angaben der Polizei sind drei der verunfallten Ruderer Passauer, der vierte kommt aus der oberösterreichischen Region Schärding. Laut einer Polizeisprecherin waren sie ohne Schwimmwesten auf dem 4,9 Grad kalten Fluss unterwegs. Die Männer seien bis zu einer Viertelstunde lang im Wasser gewesen. Sie wurden nach Passau in ein Krankenhaus gebracht.