Geisterfahrer verursacht Unfall auf A96: Mann verletzt

Ein 77-Jähriger ist auf der Bundesautobahn 96 im Unterallgäu mehr als zehn Kilometer in falscher Richtung unterwegs gewesen und hat dabei einen 22-Jährigen zum Ausweichen in eine Mittelschutzplanke gezwungen.

Mindelheim

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, prallte dieser auf Höhe Mindelheim bei seinem plötzlichen Ausweichmanöver mehrmals in die Planke und wurde dabei leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Unfallverursacher fuhr daraufhin weiter Richtung München. Er war sich wohl nicht bewusst, dass er am Freitagabend in falscher Fahrtrichtung unterwegs war. Erst als er auf der Autobahn wenden wollte, konnte ein anderer Verkehrsteilnehmer ihn stoppen. Auch später war der Falschfahrer noch der Meinung, er sei richtig gefahren.

Am Auto des 22-Jährigen entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Auch der Schaden an der Mittelschutzplanke geht in die Tausende. Der Führerschein des Falschfahrers wurde gegen eine Sicherheitsleistung im vierstelligen Bereich sichergestellt.